Sr. Barriga, do ‘Chaves’, fará participação em humorístico da Globo

A Globo anunciou neste sábado, 17, que o ator Edgar Vivar, conhecido pelo personagem Senhor Barriga, em Chaves, fará uma participação especial em um novo programa da emissora. O artista estará em um humorístico que tem estreia prevista para novembro no Multishow. A atração estreia na TV aberta no ano que vem. Em comunicado, a emissora revelou que trata-se de um projeto protagonizado por Marco Luque, porém não ainda não confirmou o nome da produção.

O programa traz o ator interpretando seu conhecido personagem Jackson Faive, representando toda classe dos motoqueiros do país O humorístico vai retratar as hilárias aventuras do dia a dia de um grupo de motoboys da Mooca, em São Paulo.