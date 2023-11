Suposto novo affair de Anitta é flagrado em stories da cantora

Na Europa, após participar do Grammy Latino, a cantora Anitta parece que está circulando pela idade de Sevilha, na Espanha, com um novo affair.



O rapaz da vez seria o jogador espanhol Ayoze Pérez, do Bétis, um dos times da cidade. O atleta tem aparecido nos stories da cantora, e o rumor aumentou entre os fãs de Anitta, que observaram detalhadamente as gravações.



A informação foi replicada por jornais locais de Sevilha, como Mundo Desportivo e As, chegando a ser publicado até no The Sun, jornal britânico.