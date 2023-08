Suposto valor da mesada de Larissa Manoela é revelado

Larissa Manoela decidiu romper com os pais, que administravam sua carreira. Crédito: Reprodução/TV Globo

A história de Larissa Manoela, envolvendo os pais e o dinheiro que a atriz não recebia, acabou virando um dos assuntos mais comentados após a exibição da reportagem no último domingo (13), no Fantástico.



A artista revelou que ganhava uma pequena mesada do salário altíssimo que ganhava dos trabalhos, sem contar o valor exato. Quando precisava comprar algo mais caro, ou até fazer uma viagem, ficava sem sair por um tempo, ou gastar, para poder utilizar o valor total.

Com isso, muitos internautas ficaram curiosos com o possível valor da mesada que a ex-Global recebia. De acordo com o colunista do portal IG, Alessandro Lo Bianco, Larissa ganhava apenas R$ 500 por mês, um valor bem menor do que ganhava fazendo trabalhos como atriz, influenciadora e cantora.

Silvana Taques e Gilberto Elias, pais de Larissa, depositavam R$ 300 quando ela ainda era de menor, uma quantidade também bem pequena.