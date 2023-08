Além de Larissa Manoela, Bruna Marquezine também rompeu com a mãe

Larissa Manoela não foi a única garota prodígio a romper com os pais por questões financeiras e de gestão de carreira. Bruna Marquezine também cortou relações profissionais com a mãe após atingir a maioridade.



Desde então, a atriz decide os rumos da sua carreira sem a interferência parental.



"A gente brigava, se ofendia, se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: eu não vou fechar tal contrato, ou eu não vou fazer tal campanha, porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro", explicou Bruna.