Teatro Isba confirma espetáculos até novembro

Espaço passou por requalificação e tem 498 lugares. Crédito: Divulgação

Após a requalificação técnica dos equipamentos de som, luz, projeção e ar-condicionado, o Teatro Isba confirmou mais espetáculos no espaço, que será reaberto no dia 1º de setembro, com sessão extra do sucesso Tom na Fazenda, produzido e protagonizado pelo ator pernambucano Armando Babaioff. As outras duas apresentações, nos dias 2 e 3 de setembro, já estão esgotadas.

Além de Tom..., o diretor artístico do Teatro Isba, Fred Soares, citou ainda a peça Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, com os atores Juliana Martins e Sergio Marone (direção de Rosane Svartman e Lírio Ferreira), nos dias 23 e 24 de setembro; dois espetáculos de stand up comedy (João Pimenta e Jhordan Matheus), em outubro – mesmo mês que deve receber Vera Fischer; e em novembro, Miá Melo.

O equipamento foi fechado em 2020, na pandemia. Durante esse período com portas fechadas, começou uma articulação entre Fred e o empreendedor Leandro Xavier Timóteo, do Grupo Educacional Faveni, mantenedor do Centro Universitário Social da Bahia (Unisba), em conjunto com a pró-reitora Priscila Lima, para promover a reabertura do espaço.

Além da requalificação de sua estrutura técnica, o local também passou por higienização. Não houve, no entanto, mudanças no layout. A capacidade é de 498 lugares.

Fred Soares explica ainda que ele funcionará, pelos próximos três meses, em formato diferente dos demais, fazendo a locação do equipamento apenas. A empresa de Fred entrará com a parte técnica. “A minha necessidade era a de ter um lugar para os meus projetos [como o Catálogo Brasileiro de Teatro], mas isso pôde ser ampliado, e eu tenho recebido as pautas, confirmando até o final deste ano, pelo menos.”