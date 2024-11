MÚSICA

Terça da Benção recebe Gil Felix com seu novo álbum Ubalafon na Escadaria do Passo

Convidado por Gerônimo, cantor se apresenta na terça-feira (26)

Luiza Gonçalves

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 15:10

Músico Gil Felix se apresenta em Salvador no dia 26 de novembro Crédito: Divulgação

A Terça da Benção recebe, no dia 26/11, o músico Gil Félix, que apresentará músicas do seu novo álbum Ubalafon e outros sucessos da carreira, ao lado do cantor Gerônimo. O show acontece na última terça-feira deste mês, às 19h, na Escadaria do Passo, Ladeira do Carmo, com entrada gratuita.

Ubalafon foi lançado nas plataformas de streaming no dia 20 de setembro, trazendo em suas composições referências a Gilberto Gil, Bob Marley, Jimmy Cliff, Olodum, Salif Keita e Bonga, unindo a cultura do Recôncavo Baiano à musicalidade caribenha e africana. Convidado pelo cantor Gerônimo para a Terça da Benção na escadaria, o evento integra as celebrações do Mês da Consciência Negra na capital baiana.

Intérprete e compositor, Gil Félix iniciou sua carreira na década de 90, em Salvador, influenciado pelos clássicos do reggae e pela cultura negra baiana. São anos de carreira entre a Europa e o Brasil, com álbuns de estúdio e participação em festivais como Stockholm Culture Festival, Latin Village, Brazilian Day, Katalin Jazz Club e Engelen Music Pub. Na Inglaterra, Gil ocupou o 1º lugar no ranking por mais de dois anos com as faixas "Capoeira" (Drum and Bass) e "Qué Alegría" (House Music).