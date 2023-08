Terra e Paixão: Luigi é pego na mentira; veja resumos das novelas

Rainer Cadete vive o pilantra Luigi em Terra e Paixão. Crédito: TV Globo/divulgação

Em Terra e Paixão, Irene (Gloria Pires) flagrou Roma (Grace Gianoukas), “mãe do Luigi (Rainer Cadete)”, a atriz picareta, vestida de princesa fazendo teatro na rua. Sem pensar duas vezes, convidou a artista para uma conversa dizendo ter uma proposta. Para colocar o italiano contra a parede, a toda-poderosa arma um brunch e surpreende ao mostrar quem é sua convidada: "Gostou de rever sua mamma?", diz, cínica.



Chocado, o italiano garante que pode explicar, mas Irene corta logo o genro. "Eu me sinto uma idiota! Não, Luigi... Dizer que é brincadeira não basta. Se não me der uma boa explicação, vamos para a polícia agora mesmo. Isso, se eu não te jogar nas mãos do Antônio antes", ameaça Irene.

Luigi bem que tenta abrir o coração, contando toda a verdade por trás do golpe que deu em Petra (Debora Ozório). Só que Irene está disposta a negociar com ele, até porque também tem um passado podre.

"Acho que vai gostar da minha proposta. Continue casado com a Petra, o Antônio gosta de você... Sozinha, a Petra nunca conseguirá a sucessão... Mas com você ao lado, com meu apoio... você pode vir a ser o sucessor", ressalta ela. Não demora muito para que Irene peça que Luigi vire seu aliado contra Agatha (Eliane Giardini). O italiano, claro, aceita sem pensar duas vezes.

AMOR PERFEITO

Segunda-feira (28/8) - Orlando se desespera ao constatar que Lucília foi vítima de Gilda e jura honrar a memória da prima. Ione se encanta com Sansão. Ademar descobre que é Ione quem envia flores para ela mesma. Marê conta a Érico que sonhou que o pai estava vivo. Hermínia passa mal e obriga Tadeu a prometer cuidar de Leonel, caso ela não possa mais. Valente sugere fugir com Lívia e Tobias. Cândida afirma a Anselmo que se candidatará à prefeitura de São Jacinto. Albuquerque é agressivo com Tobias, Lívia questiona o marido e acolhe o filho. Gaspar e Gilda decidem reunir forças contra Marê. Orlando exige que Gilda se afaste de Marcelino.

Terça-feira (29/8) - Orlando se emociona com Marcelino. A cantora Carminha Laranjeira elogia a voz de Aparecida. Wanda comemora o reencontro com a filha Laura. Gilda pede que Orlando a acompanhe no show de Carminha. Justino se incomoda com os olhares de Turíbio para Tânia. Lívia leva Tobias ao encontro de Valente. Frei Leão incentiva Lívia a seguir seu coração. Laura reconhece Gilda. Ivan defende Tânia de Turíbio e se demite do jornal. Lívia revela a Tobias que Valente é seu pai biológico. Gilda vê Orlando e Marê.

Quarta-feira (30/8) - Gilda sofre por ter sido enganada por Orlando e Marê e jura se vingar dos dois. Lívia explica a Tobias a história de seu nascimento. Gilda envia Marcelino para um colégio interno, e Orlando se desespera. Sílvio se irrita com a presença de Laura em sua casa. Marê e Orlando descobrem o paradeiro de Marcelino e resgatam o menino. Laura recupera o diário em que registrou sobre Gilda e Sílvio, após a morte de Leonel. Júlio garante que Gilda perderá os direitos sobre Marcelino, que volta para a Irmandade. Lívia decide fugir com Tobias e Valente. Orlando anuncia que pedirá o desquite de Gilda.

Quinta-feira (31/8) - Gilda se desespera com a partida de Orlando, e chora nos braços de Rita. Ione contrata Sansão para trabalhar no armazém com Ademar. Gaspar mostra a Gilda o dinheiro que levantou para subornar o júri e condenar Marê. Lívia e Tobias deixam a casa de Albuquerque. Ivan pede Adélia em namoro. Fabiano volta para a casa de Turíbio. Laura entrega seu diário para Marê e afirma que pode depor a seu favor. Gilda sofre por ter traído Marcelino. Fabiano é internado com tuberculose, e Verônica alerta Elza. Turíbio atira contra Elza, mas acaba atingindo Fabiano.

Sexta-feira (1/9) - Fabiano não resiste, e Elza se desespera. Detido, Turíbio se culpa pela morte do filho. Todos se sensibilizam com a tragédia em São Jacinto. João repreende as fofocas de Ione. Hermínia falece, e Tadeu não sabe o que fazer com Leonel. Darlene e João contam a Clara que os três serão uma família. Cândida compartilha suas ideias para a cidade com Luís, que admira a mãe. Gaspar e Anselmo zombam de Cândida. Marê sonha com o pai e comenta com Orlando que gostaria de conversar com ele. Tadeu leva Leonel até a Irmandade. Frei Severo pede para conversar com Marê.

Sábado (2/9) - Marê fica atônita ao ver o pai, mas Leonel não reconhece a filha. Gilda se revolta quando Edvaldo assegura que ela terá de aceitar o desquite de Orlando. Verônica apoia a candidatura de Cândida, que reúne as mulheres da cidade para se lançar à prefeitura. Ademar comenta com Albuquerque que Clara pode ser filha de João. Elza afirma a Odilon que jamais se perdoará pela morte de Fabiano. Anselmo tenta sabotar a reunião de Cândida. Orlando se preocupa com o retorno de Leonel, tão próximo ao julgamento de Marê. Gilda promete ajudar Turíbio em troca de seu silêncio. Marê revela a Orlando e Júlio que Leonel está vivo.

FUZUÊ

Segunda-feira (28/8) - Luna perde o sinal da ligação que acreditava ser de sua mãe. Merreca confunde Pascoal com um mensageiro de Nero. Olívia liga para Miguel. Cata Ouro vê Merreca mostrar a chave de lua para Pascoal. Luna fala com Barreto sobre a ligação que recebeu. Miguel e Cláudio procuram Jaime, o segurança da Fuzuê e amigo de Maria Navalha. Barreto leva Luna para fazer o reconhecimento de um corpo encontrado em um estacionamento. Nero se enfurece ao ver que Merreca enganou Otávio Augusto. Merreca leva a chave de lua para ser avaliada e não percebe alguém o observando. Francisco pede para Luna se afastar de Miguel. Preciosa fala com Fiel. Miguel decide conversar com Rejane. Olívia enfrenta Luna.

Terça-feira (29/8) - Olívia ameaça Luna. Miguel questiona Rejane sobre Maria Navalha. Preciosa explica seu plano para Fiel. Merreca não percebe que é seguido por alguém. Olívia desmaia na frente de Luna, e Francisco a ampara. Merreca é golpeado por alguém que furta a chave de lua. Preciosa decide contratar Olívia. Soraya incentiva Luna a não desistir de Miguel. Alícia enfrenta Rejane. Heitor e Pascoal se reúnem com executivos interessados na área da Fuzuê. Luna conta o que sabe sobre a chave de lua para Merreca. Otávio Augusto conta para Miguel e os irmãos que Nero pagou uma dívida de Luna. Cata Ouro dá um aviso para Luna. Francisco tenta convencer Miguel a ficar com Olívia. Rui chega ao Brasil. Miguel e Luna se encontram.

Quarta-feira (30/8) - Luna estranha o comportamento de Miguel. Rui é sarcástico com Olívia. Heitor e Preciosa conversam sobre o plano de incendiar a Fuzuê. Miguel conta suas descobertas para Luna, e a questiona sobre o dinheiro de Nero. Luna e Miguel se encontram. Jefinho observa o carro de Pascoal. Rejane sofre com o esquecimento de sua carreira. Rui afirma à Preciosa que Olívia está de casamento marcado com o filho de Nero. Caíto tem uma ideia para o show de reinauguração do Beco do Gambá. Fiel avisa à Preciosa quando planeja incendiar a Fuzuê. Alícia, Francisco e Miguel chegam para uma reunião com Nero. Pascoal se assusta com o grito de Gláucia na frente de seu carro. Luna encontra Cata Ouro machucado e mostrando um desenho das chaves de lua e de sol.

Quinta-feira (31/8) - Luna questiona Cata Ouro sobre o desenho. Miguel anuncia à família que terminou seu namoro com Luna. Rui chantageia Olívia. Preciosa afirma a Heitor que se vingará de Luna. Pascoal tenta ajudar Gláucia. Domingos vê Merreca falando com Pascoal. Luna manda uma foto do desenho de Cata Ouro para Miguel. Nero decide lançar um desafio para os filhos salvarem a Fuzuê. Merreca tenta intimidar Luna. Miguel encontra uma caixa de ferro, com um desenho de sol. Luna trabalha em suas joias. Bebel se arrepende por não atender Nero. Miguel mostra a caixa que encontrou para o pai. Luna descobre que Pascoal falou com Merreca. Preciosa prepara uma armadilha para Luna. Miguel desmaia durante o exame de Olívia. Luna chega para a reunião com Bebel e encontra Preciosa.

Sexta-feira (1/9) - Preciosa finge ser gentil com Luna. Miguel acorda, e Olívia o ampara. Conceição se incomoda com o comportamento de Rui. Nero mostra para Barreto a caixa metálica que Miguel encontrou. Luna fala sobre a chave de lua para Preciosa, na frente de Pascoal. Rui se afasta ao ver que Nero está com um delegado. Soraya fica presa com Francisco no elevador do condomínio de Alícia. Bebel chega para a reunião, e Luna se apresenta para os empresários. Luna afirma à Bebel que foi sabotada por Preciosa. Preciosa se revolta contra Heitor na frente de Cecília. Luna descobre que Cata Ouro sumiu do hospital.

Sábado (2/9) - Luna se preocupa com o sumiço de Cata Ouro. Olívia fala sobre o jantar de Alícia com Miguel, que desconversa. Caíto ensaia com Rejane o show no Beco do Gambá. Francisco tenta se unir a Alícia para o desafio de Nero. Cecília ajuda Heitor a se livrar de Merreca e um comparsa. Bebel questiona Preciosa sobre a sabotagem contra Luna. Domingos fala para Luna sobre a rivalidade entre Rejane e Maria Navalha. Bebel ameaça divulgar o segredo sobre o tesouro da Dama de Ouro, e Preciosa se desespera. Merreca tenta falar com Heitor, e Cecília o fotografa. Fiel se esconde na Fuzuê e lembra da conversa com Preciosa. Miguel avisa à Luna que vai ao jantar de Alícia. Rui se diverte com Francisco. Luna exige que Rejane explique por que perseguia Maria Navalha. Heitor se assusta com o comportamento de Preciosa ao falar sobre o incêndio na Fuzuê.

TERRA E PAIXÃO

Segunda-feira (28/8) - Caio estranha a reação de Agatha, que não consegue entrar na oca de Jurecê. Irene exige uma explicação de Luigi. Marino alerta Nice para ela não fugir. Miguel avisa a Aline que ela precisará de muito dinheiro para fazer a pesquisa em suas terras. Jurecê diz a Caio que ele tem que achar o objeto de proteção que recebeu quando menino. Irene impõe condições a Luigi para não contar a Antônio que o italiano mentiu. Nice ameaça Irene e pede que ela lhe arrume um bom advogado. Silvério conta a Antônio que Irene contratou uma advogada para Nice. Antônio manda Ramiro proteger Agatha. Nice deixa Andrade morar no bar. Gladys aconselha Lucinda a reatar com Andrade. Antônio entra no quarto de Agatha.

Terça-feira (29/8) - Luigi avisa a Anely que está proibido de vê-la. Agatha conta a Antônio como armou o plano para que todos pensassem que estava morta. Antônio diz a Agatha que lamenta pelo sofrimento que ela passou. Ademir e Flor levam Rosa para o hospital. Antônio avisa a Agatha que deixou um de seus homens zelando pela segurança dela. Agatha se sente vitoriosa com a conversa que teve com Antônio. Graça manda Jonatas ficar perto de Aline para causar ciúmes em Caio. Graça tenta seduzir Caio e, sem que ele veja, deixa uma peça íntima no sofá. Rosa pede que Ademir se case com Flor. Jussara observa o interesse de Agatha nos documentos de venda de sua casa para Caio. Marino descobre que Irene fez uma transferência de dinheiro para Nice no dia do sequestro de Agatha.

Quarta-feira (30/8) - Antônio discute com Irene e avisa à mulher que não permitirá que alguém faça mal a Agatha. Jussara repara o interesse de Agatha pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso do sequestro de Agatha. Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem. Antônio pede a Silvério para se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha. Irene pede a Luigi que seja jurado do desfile de Graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta de quem é a peça íntima que estava no sofá do namorado.

Quinta-feira (31/8) - Aline fica furiosa com Caio. Tadeu concorda em dar dinheiro a Suzy para descobrir a identidade da Rainha Delícia. Aline avisa a Graça que não cairá em seus golpes, afirmando que acredita em Caio. Aline acusa Graça de fingir que passa mal. Caio promete não esconder mais nada de Aline. Agatha deixa escapar um sorriso quando Angelina lhe conta que Antônio brigou com Irene por causa da amiga. Menah deixa Jonatas feliz por se abrir com o irmão e revelar seus sentimentos. Caio encontra o amuleto que recebeu quando menino depois de um sonho. Caio diz a Aline que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem ela.

Sexta-feira (1/9) - Caio diz a Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Silvério abre uma conta no banco para Agatha, a pedido de Antônio. Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos. Silvério fica preocupado ao perceber que Antônio gosta de Agatha. Irene orienta Miguel a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante na terra dela. Gentil oferece dinheiro para Agatha. Ademir permite que Flor participe do desfile de Graça. Petra fica chocada ao ver Irene com Vinícius. Caio sente ciúmes ao ver Jonatas trabalhando com Aline.