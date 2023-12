Tiago Iorc realiza sonho de fã mirim baiana, e canta parabéns para ela no palco em Salvador

O cantor e compositor Tiago Iorc foi uma das atrações da festa Good Vibes, que marcou a despedida da banda Melim — formada pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi — neste sábado (9), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um dos pontos altos do evento foi quando Tiago chamou uma fã mirim, a baiana Maria Luiza, que estava completando 7 anos, para cima do palco. De lá, abraçou ela, e cantou parabéns junto com o público da festa. "Obrigado, Tiago. Você realizou o sonho da minha filha. Ela só queria uma foto e você fez muito mais! Obrigado ao público maravilhoso que cantou os parabéns pra Maria Luiza também... Deus abençoe sempre todos vocês", afirmou o pai da pequena, o músico Neto Rockett, vocalista da Banda Horda, grupo de rock que leva o som da Bahia para as músicas.

Após o artista compartilhar o vídeo do momento nas redes sociais, a pequena recebeu uma chuva de comentários e felicitações. "O melhor presente para Maria Luísa, estar com Tiago no palco. Feliz Aniversário, muita saúde, paz e luz", comentou uma fã de Tiago. "Coisa linda. Obrigada por tanto, sua sensibilidade é um coração fora do peito", comentou outra. "Ai meu Deus, um amoooor, foi o ponto alto do show, esse carinho artista x fã que a gente tamo ama ver Ti, tu é luz volta sempre na Bahêa meu amor! A gente amou te ver", escreveu uma terceira.