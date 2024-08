PARIS 2024

Tiago Leifert reclama da forma como a imprensa relativizou a expulsão de Marta: 'Tem que criticar'

“A postagem de todos, CazéTV foi mal, está errado. Sportv, está errado. Ge.com, está errado. "Levanta a cabeça, rainha". Não é "levanta a cabeça". Foi mal, tem que criticar, tem que pegar no pé, tem que cobrar mais. É a camisa 10 da Seleção. Quando os grandes erram, é porrada pra caramba. Porrada no Zidane, Neymar... Não pode ser esse 'café com leitismo'. Isso só atrasa o nosso desenvolvimento“, disse.

Mesmo com toda atenção no ar em relação a possível a eliminação da seleção brasileira, as meninas conseguiram avançar de fase e vai disputar a França nas quartas de final até o momento, as jogadoras venceram uma partida e perderam duas.