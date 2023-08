TikTok estreia programa com Isabela Boscov sobre cinema e televisão

O TikTok estreou, nesta segunda-feira (21) o KlaKet, um programa mensal sobre filmes e séries apresentado por Isabela Boscov, que tem um canal muito popular de crítica de cinema e streaming no Youtube.



No KlaKet a ideia é acompanhar especialmente as produções que viralizaram na plataforma. No primeiro episódio, que foi dividido em duas partes, a crítica e jornalista discute o fenômeno Barbie e o sucesso de Oppenheimer, as duas maiores bilheterias dos últimos meses.