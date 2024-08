ENCONTRO PESADO!

‘Timbalasa’? Timbalada e Durval Lélys anunciam projeto itinerante com estreia em Salvador

Projeto itinerante anunciado por pelos cantores foi relevado no último domingo (18)

Timbalada + Asa de Águia. Essa é mistura que rendeu a criação do “Timbalasa”, projeto itinerante anunciado por Denny Denan, Buja Ferreira e Durval Lélys no último domingo (18).

O evento, que vai rodar o Brasil em 2025, surgiu após o Vital, Carnaval fora de época em Vitória do Espírito Santo, no último fim de semana. Na passagem do trio de Durval pelo palco onde estava a Timbalada, os três cantores dividiram algumas canções e uma ideia.