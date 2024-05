POLÊMICAS

'Tinha ereção', diz Susana Vieira sobre gravações de cenas em novelas

Atriz também contou que beijos não eram técnicos

Publicado em 10 de maio de 2024 às 11:52

Susana Vieira Crédito: Globo

A atriz Susana Vieira tem sempre comentários polêmicos sobre a vida profissional e, nesta quinta-feira (9), ela contou sobre interações de beijos nada técnicos no passado, além de atores que ficavam excitados em cenas.

Batendo um papo com Pedro Bial, no programa "Conversa com Bial", Susana comentou que foi a primeira mulher a beijar o ator Tarcísio Meira em cena, já que o artista contracenava apenas com a esposa, Glória Menezes.

"Ele foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca, com Glória Perto. Eu morria de medo. Eu fui a primeira a trabalhar com o Tarcísio como par romântico. Que homem maravilhoso, que divino. Tarcísio chegou, com aquela coisa chique. É o maior galã da televisão brasileira, t tá?", disse.

Ela disse que, antigamente, a pior parte era gravar com homens, por a dificuldade era grande. Segundo Susana, os homens tinham medo de serem pegos em momentos de ereção, já que todos eram casados e a polêmica poderia explodir na vida artística.

"Os homens eram todos casados, gostavam da mulher ali presente, que não faziam novela. Muito piores para acompanhar. Ou tinham uma ereção, que acontecia de você acabar tendo um caso com a pessoa. Isso não quer dizer que era todo mundo, entendeu?", declarou.

Susana Vieira fala do beijo técnico - Parte 2 pic.twitter.com/Q4onFluG03 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) May 10, 2024

Por fim, Susana comentou que, após ser diagnosticada com Leucemia Linfocítica Crônica, um câncer no sangue e na medula óssea, ficou com medo de perder o cabelo.