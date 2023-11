Titãs faz show na Concha pra dizer adeus

Grupo seminal do rock brasileiro está nas últimas apresentações da turnê que marcou o reencontro da formação original. Crédito: divulgação

Titãs Encontro nasceu como um projeto para ter início, meio e fim. A turnê que reúne a formação clássica da banda se aproxima de cumprir o seu propósito e, não à toa, passou a ser chamada de Titãs Encontro. Nesta terça (28), os caras voltam a Salvador para um segundo show, que acontece a partir das 19h, na Concha Acústica do TCA.



O reencontro da formação original dos Titãs já foi visto por mais de 600 mil pessoas em todo o país. Mas, nunca é tarde demais para uma nova chance. Por isso, Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto estendem o projeto e realizam as últimas apresentações do espetáculo. Tanto que agora é Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus, uma continuação da turnê iniciada em abril deste ano, com a mesma estrutura de palco e roteiro, incluindo a e a emocionante homenagem ao guitarrista Marcelo Fromer por meio da participação de sua filha, Alice Fromer. Marcelo morreu em 2001, vítima de um atropelamento.

A turnê Titãs Encontro vem deixando marcos na história da música brasileira, como os shows realizados no Allianz Parque, em São Paulo. Foi a primeira vez que uma banda nacional encheu um estádio em três noites seguidas (atraindo um público total de 150.000 pessoas). No intervalo entre Encontro e Pra Dizer Adeus, o grupo se apresentou nos Estados Unidos, onde subiram no palco de casas de shows emblemáticas: o Hard Rock Live, na Flórida, e o Radio City Music Hall, em Nova York.