Tony Ramos está bem e já consegue falar após cirurgia

Esposa do ator tranquilizou fãs

A esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa, com quem o ator é casado há mais de 55 anos, tranquilizou os fãs preocupados com seu estado de saúde após sua internação e cirurgia cerebral na última quinta-feira, 16.

Em entrevista ao SBT, Lidiane confirmou que Tony Ramos realizou um procedimento cirúrgico, conforme já divulgado pelo boletim médico do hospital e afirmou que o estado de saúde do ator “é excelente”.

A esposa do ator informou que, ainda neste sábado, 18, Tony poderá ser transferido da UTI para a semi-UTI do hospital Samaritano, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.