Ator Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do artista

O ator Tony Ramos, 75 anos, foi internado as pressas na manhã desta quinta-feira (16) no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após passar mal. O ator precisou passar por uma cirurgia para controlar um sangramento intracraniano.