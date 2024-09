TEATRO

'Torto Arado - O Musical' estreia em Salvador nesta sexta (13)

A adaptação do livro ficará em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio até 29 de setembro

Da Redação

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 18:25

Torto Arado terá adaptação musical Crédito: Divulgação

A adaptação do best-seller de Itamar Vieira Júnior, “Torto Arado – O Musical”, chega aos palcos do Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta-feira (13). O espetáculo, estrelado por Larissa Luz, tem duas horas de duração e promete encantar o público.

Com direção geral de Elísio Lopes Júnior, a adaptação livre do livro vencedor do prêmio Jabuti de Romance Literário conta com 22 profissionais em cena, sendo seis músicos e 16 atores, todos com vasta experiência em suas áreas de atuação.

A história das irmãs Bibiana (Larissa Luz) e Belonísia (Bárbara Sut), que vivem em condições de trabalho escravo no sertão baiano, conta agora com uma nova personagem, a avó Donana (Lilian Valeska). E, assim como no livro, aborda racismo, resistência, disputa de terra e outras questões delicadas. Sem deixar de mergulhar na cultura popular brasileira e no universo da religiosidade e poesia.