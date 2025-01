TEATRO

‘Trago Seu Amor de Volta’ estreia nesta quinta-feira (16) no Sesc Pelourinho

Espetáculo explora o amor em trama que une real e espiritual

Luiza Gonçalves

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 17:03

Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma trama que destaca as relações de amor e fé, o espetáculo ‘Trago Seu Amor de Volta’ estreia nesta quinta-feira (16), às 19h, no Teatro SESC-SENAC Pelourinho. A peça, dirigida por Thaís Liberdade, terá apresentações também na sexta e no sábado. Após a última sessão, às 21h30, acontece um after party na Cronópios Casa de Cultura, em Santo Antônio Além do Carmo.

No espetáculo, a misteriosa aparição de cartazes com a frase 'Trago Seu Amor de Volta', em Maracás, interior baiano, atrai pessoas com amores não resolvidos à sala de estar de Terê, uma benzedeira, em busca de cura para suas feridas emocionais e espirituais. A personagem principal é uma homenagem às avós da autora e à benzedeira Dona Regina, uma mãe de santo de Maracás que mantém vivo um terreiro de umbanda na região.

"Os casos de amor contados na peça foram inspirados em histórias que recebi por e-mail e ouvi de pessoas na rua. Eu 'costurei' um figurino para realizar intervenções artísticas relacionadas à peça nos bairros boêmios de Salvador. Fui de mesa em mesa perguntando quem gostaria de me contar uma história de amor. Esses vídeos foram registrados e estão sendo compartilhados no Instagram da peça. Todo mundo tem um amor, ou quer um. A experiência foi hilária”, compartilhou a diretora Thaís Liberdade.

Serviço: Trago Seu Amor de Volta I Quinta (16), sexta (17) e sábado (18), às 19h, no Teatro SESC-SENAC Pelourinho – Largo do Pelourinho I Ingressos: R$30/15 (inteira e meia); R$60/45 (pacote especial com acesso ao After Party);R$35 (After), disponíveis na Sympla