SHOW DE FIM DE ANO

TV Globo evita tratar especial de Roberto Carlos como 'o último'

Faltam pouco mais de quatro meses para o Natal e o aquecimento para o especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo já começou. Neste ano, com ponderações importantes. A primeira delas é a de que o programa será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, em novembro.

Esse formato de apresentação, em estádio, há anos não ocorre no especial do rei. Essa opção ampliará o público na plateia - o Allianz pode receber até 50 mil pessoas em apresentações como essa.

Outra questão - ainda mais importante - que vem sendo colocada na mesa é o término do contrato de Roberto, de 83 anos, com a TV Globo. Com o fim do vínculo em março de 2025, o especial, no ar há 50 anos, poderá ser o último do cantor na emissora.