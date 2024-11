NOVELA

Cristiano preso e Rudá desconfiado de Luma: o resumo da semana em Mania de Você

Confira os principais acontecimentos dos próximos capítulos, até terça-feira (5)

Cida aconselha Luma a salvar Rudá. Rudá procura Viola, mas ela pede que ele a deixe em paz. Luma deixa uma cópia do pendrive com Cida. Michele tenta convencer Cristiano a não fazer a viagem. Luma diz que não encontrou nenhuma pista e Rudá fica desanimado e desconfiado. Rudá diz para Luma que está pensando em voltar para Portugal. Cristiano sofre acidente, e os policiais encontram a carga que ele transportava. Luma defende Mavi para Viola. Mércia propõe uma parceria para Luma. Evelyn se incomoda com os pais. Diana e Fátima apresentam Dhu para Viola. Michele visita Cristiano no hospital e ele mostra que está algemado à maca.