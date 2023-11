Última temporada do 'The Voice' terá apresentação às cegas de ex-técnicos

O The Voice Brasil está indo para sua última temporada, que terá início no próximo dia 28 de novembro. Mas, alguns ex-técnicos do programa farão apresentações às cegas para os jurados que permanecem.



Entre os nomes, Claudia Leitte, Daniel, e Fafá de Belém irão cantar com IZA, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló virados, sem saber que são os antigos técnicos.



O programa será exibido toda terça e quinta, depois da novela Terra e Paixão. A última temporada será exibida após seis anos no ar, sendo apresentada pela primeira vez em 2012.