Último final de semana do mês de aniversário da Casa Rosa tem dois shows e três peças

O último final de semana do mês de aniversário da Casa Rosa, no Rio Vermelho, está chegando e fecha uma programação especial de celebração dos três anos de sua presença na vida cultural de Salvador. Serão dois shows e três peças de teatro de sexta (25) a domingo (27), colocando nos palcos do espaço Mariana Aydar, Vivendo do Ócio, Mariana Freire e Grupo Teca Teatro. Ingressos antecipados de todos os eventos estão à venda na Sympla.

Quem começa a pauta é a cantora e compositora Mariana Aydar. Com sua música que alia elementos e ritmos contemporâneos às suas raízes no forró, a paulistana se apresenta no Pátio Viração, à beira-mar, na sexta-feira (25), a partir das 21h.

No sábado (26), às 22h, a banda Vivendo do Ócio faz show no mesmo ambiente, lançando o single O Ouro e celebrando seus 17 anos de estrada. A abertura fica a cargo da Tangolo Mangos,

No Teatro Cambará, as peças teatrais vêm ocupando os finais de semana durante todo o mês. No sábado (25), às 19h, a atriz Mariana Freire finaliza a temporada do solo Desmontando a Casa, que apresenta questionamentos e reflexões sobre os componentes de construção de uma peça e sobre a estrutura social racista e misógina do Brasil.

No domingo (26), tem dobradinha do Grupo Teca Teatro: às 16h30, com o infantojuvenil O Poderoso de Marte, de autoria de Tom S. Figueiredo e dirigido por Osvaldo Rosa. O planeta Marte está sendo destruído por seus próprios habitantes por meio de uma guerra mundial. A soldada Atenas e o palhaço Piolhinho deliberam sobre como contribuir para a finalização dos conflitos: com a criação de um terceiro exército ou através de um circo para os marcianos restantes do planeta esquecerem suas rusgas.

Depois, às 19h, vem “Farsas & Sofrências – Duas Comédias de Martins Pena”. O espetáculo reúne duas peças na mesma sessão: O Caixeiro da Taverna e As Sofrências de uma Criança, ambas escritas no Rio de Janeiro do século XIX pelo dramaturgo Martins Pena e dirigidas por Marconi Arap. As comédias de costumes retratam com leveza questões do Brasil de outrora que ainda se fazem relevantes quase 200 anos depois.

Informações completas de todas as atividades podem ser encontradas no site www.casarosasalvador.com.br.

PROGRAMAÇÃO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA DE AGOSTO - MÊS DE ANIVERSÁRIO CASA ROSA

Mariana Aydar | sexta (25), 21h | Ingresso: R$ 120 /R$ 60 (meia) / R$ 90 (ingresso solidário com doação de 1kg de alimento não perecível no momento de entrada no evento) – Clube CORREIO dá 40% de desconto

Desmontado a Casa – Mariana Freire | sábado (26), 19h | Ingressos: R$ 40 / R$ 20 / R$ 24 (ingresso solidário com doação de 1kg de alimento não perecível no momento de entrada no evento) - Clube CORREIO dá 40% de desconto

Vivendo do Ócio | Banda de abertura: Tangolo Mangos | sábado (26), 22h | Ingressos: R$ 80 / R$ 40 / R$ 50 (ingresso solidário, com com doação de 1kg de alimento não perecível no momento de entrada no evento) - Clube CORREIO dá 40% de desconto

O Poderoso de Marte – Grupo Teca Teatro | domingo (27), 16h30 |Ingressos: R$ 40 / R$ 20