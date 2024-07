PREGUIÇA DOMINOU

'Um Silvio Santo que não existe mais', declara Cintia Abravanel sobre apresentador longe do SBT

Longe da televisão desde 2022, Silvio Santos tem evitado sair de casa aos 94 anos por preguiça, segundo a filha do apresentador, Cintia Abranavel.

Em bate-papo com a Folha de S. Paulo, a filha mais velha de Silvio contou que o pai sente saudade, tem vontade de voltar a trabalhar, mas em outros momentos a preguiça toma conta e não quer voltar para o SBT.

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça… Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, disse.