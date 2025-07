COMÉDIA

'Umbanda Comedy' chega a Salvador, com piadas sobre religiões de matriz africana

Espetáculo com quarteto paulista será apresentado neste sábado (26)

Roberto Midlej

Publicado em 25 de julho de 2025 às 06:00

André Smith, Rodrigo Willy, Renato kuni, Rogério Berê Crédito: divulgação

Pode fazer piada com religião? Para os quatro integrantes do Umbanda Comedy, pode, sim. O grupo, formado há três anos em São Paulo, se apresenta pela primeira vez em Salvador, amanhã, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Rogério Berê, um dos comediantes do quarteto, defende até que o espetáculo ajuda a combater o preconceito que existe contra religiões de matriz africana. >

“Muita gente fala sobre essas religiões, mesmo sem as conhecer. Então, tentamos desmistificar algumas coisas, levamos para o palco a religião com humor. Mas, claro, sem ofender ninguém e respeitando todos que são da umbanda”, revela Rogério, que é adepto da umbanda, assim como os colegas André Smith, Rodrigo Willy e Renato Kuni.>

Rogério diz que o espetáculo, embora brinque especificamente com a umbanda, costuma ter na plateia pessoas de diversas religiões: “Costumamos perguntar se tem pessoas de outras religiões e sempre tem um católico, um evangélico… nós fazemos com que essa pessoa se sinta parte do show”, revela o humorista, que é pai de santo há 30 anos.>

Segundo Rogério, as piadas costumam ser compreendidas por todo o público: “Tem umas palavras mais específicas para quem é da religião, mas tem muita coisa que todos entendem. Em alguns momentos, a gente brinca e explica o que tá acontecendo”.>

Permissão>

Rodrigo Willy diz que só faz piadas depois de pedir permissão às suas entidades. “Vou ao centro, peço orientação e tudo surge como um sopro em eu ouvido. Às vezes, saio do banho porque surgiu uma inspiração para a piada e vou escrever imediatamente. Acho que isso é um sopro dos meus ancestrais”, defende Rodrigo, que integra o Umbanda Comedy há um ano. Antes, ele se apresentava em espetáculos solos, como drag queen.>

O grupo diz que as piadas costumam ser muito bem recebidas e muito raramente causam algum tipo de rejeição. “No começo, nos perguntávamos como seria a receptividade. Mas foi muito boa! Diria que 97% gostam muito! Até agradecem e dizem ‘muito obrigado por trazer nossa religião de forma leve”, diz Rogério.>

Um dos quadros que mais desperta os risos do público são as paródias que o grupo faz. Uma delas modifica a letra da clássica Whisky à Go-Go, do Roupa Nova, que fica assim: “Fui numa gira e me senti livre/ E fiz consulta com Seu Marabô/ Aquele ponto sino da igrejinha/>

Que faz belém belém belém blem blom/ Senti na pele a sua energia/ Quando eu vi um charuto na mão”. Há também paródias de Sidney Magal, Xuxa, Roberto Carlos e outros artistas nacionais. >

Outra parte que entretém o público é quando o quarteto responde a perguntas enviadas pelos fãs pela internet. Há também espaço para perguntas feitas ao vivo pela plateia, o que dá margem, claro, a muito improviso. Se ainda está em dúvida se vai ao show, vale conhecer o Instagram do grupo (@umbanda.comedy) e ver uma prévia do que será apresentado amanhã em Salvador.>

INFORMAÇÕES>