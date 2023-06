Vaca de Nicole Bahls é batizada com nome de Camila Queiroz: 'Estou viciada'

A jornalista e empresária Nicole Bahls voltou a divertir a internet com vídeos dos bichos que cria em seu sítio, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Nesta quarta-feira (21), a ex-Panicat mostrou que agora tem mais um animal no imóvel: uma vaca. A modelo comentou que iria seguir a mesma linha de raciocínio que estava seguindo há algum tempo, colocando nome de artistas brasileiros nos animais.



"É babado! Eu vi as sugestões de nome, já escolhi e vou falar para vocês qual vai ser o nome dela. Como ela é muito linda, muito charmosa e meiguinha... Vocês mandaram a sugestão de nome e é uma pessoa que eu admiro muito. Porque eu quero colocar o nome de ídolos. Então, o nome dela vai ser Camila Queiroz. Tem tudo a ver com ela, não tem?", disse Nicole, arrancando risada dos internautas.