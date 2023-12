'Vai entrar para a história', diz Bruno Reis sobre visita de Beyoncé

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, agradeceu à cantora Beyoncé pela escolha da cidade para receber a pré-estreia do documentário “Renaissance: a film by Beyoncé”, no Centro de Convenções. A estadunidense veio à cidade na noite da última quinta-feira (21), em uma visita surpresa.



“A gente agradece muito a Beyoncé por ela ter escolhido Salvador, entre todas as cidades do mundo. Salvador mais uma vez se coloca entre os principais destinos do mundo. Nós agradecemos por ela estar aqui hoje, que é um dia que vai entrar para a história”, declarou.