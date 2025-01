variedades

4 características do gato da raça minuet (napoleon)

Com aparência diferente e personalidade doce, é um felino ideal para tutores que buscam um bom companheiro

Resultado do cruzamento entre as raças persa e munchkin, o minuet, também conhecido como napoleon, é um dos gatos mais adoráveis do universo felino. De acordo com a TICA ( The International Cat Association ), o objetivo dessa combinação foi criar um bichano de porte médio, com estrutura robusta, aparência doce e um temperamento equilibrado.