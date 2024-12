variedades

4 formas de usar acessórios no cabelo nas festas de fim de ano

Veja como deixar os penteados mais bonitos para as comemorações

Portal Edicase

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 15:45

Os acessórios para cabelo ajudam a completar o look Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

As festas de fim de ano estão chegando e é hora de pensar em como preparar o cabelo para as comemorações! Com uma variedade incrível de acessórios, os penteados ficam ainda mais charmosos. Seja para uma celebração sofisticada ou uma reunião familiar, um simples detalhe pode transformar sua presença.

“Os acessórios têm o poder de transformar qualquer penteado, adicionando brilho e estilo de forma fácil e prática”, explica o hair stylist Chris Rodrigues, da Casa Chris Rodrigues.Abaixo, confira as dicas para arrasar nas festas!

1.Ondas soltas com presilhas laterais

Presilhas com pedras ou cristais são ideais para criar ponto de brilho nos cabelos Crédito: Imagem: galyakiss | Shutterstock

Cabelos ondulados são sinônimos de elegância atemporal e combinam perfeitamente com festas de fim de ano. Ondas feitas com babyliss garantem um acabamento polido, enquanto ondas naturais trazem um ar despojado e romântico. Para incrementar o visual, presilhas laterais são ideais: escolha modelos com pedras ou cristais para criar um ponto de brilho nos cabelos.“Uma presilha bem posicionada transforma as ondas soltas em um penteado sofisticado e glamouroso, perfeito para a noite”,diz Chris Rodrigues.

2.Rabo de cavalo com toque de brilho

Piranhas douradas podem valorizar o rabo de cavalo e deixá-lo com mais personalidade Crédito: Imagem: Redumbrella Europe | Shutterstock

O rabo de cavalo , conhecido por sua praticidade, pode se transformar em um visual moderno e cheio de personalidade. A dica é usar uma piranha decorada na base do penteado ou inserir presilhas pequenas ao longo do comprimento. Modelos em forma de laços ou borboletas douradas são perfeitos para adicionar charme e brilho. “As piranhas decorativas, especialmente em dourado ou rose gold como as da ProArt, são ideais para dar um toque de sofisticação ao rabo de cavalo sem perder a praticidade”, afirma Chris Rodrigues.

3.Coque elegante com detalhes decorativos

Coques com presilhas ou grampos ao redor são perfeitos para festas formais ou celebrações noturnas Crédito: Imagem: Prilutskii_Evgenii | Shutterstock

Coques são a escolha ideal para quem busca sofisticação e um toque refinado. Seja um coque baixo e despojado ou um coque alto e polido, os detalhes decorativos fazem toda a diferença. Grampos ornamentais com brilho ou presilhas posicionadas ao redor do coque adicionam um ar glamouroso e destacam o penteado. Esse estilo é perfeito para festas formais ou celebrações noturnas, em que o dress code pede algo mais elaborado. Combinado com joias e maquiagem impecável, o coque decorado é garantia de um look digno de tapete vermelho.

4.Tranças decoradas com grampos e presilhas

Tranças decoradas com grampos brilhantes ou presilhas grandes são românticas e ideais para festas ao ar livre Crédito: Imagem: Maria Sbytova | Shutterstock

Tranças embutidas ou laterais são naturalmente românticas e femininas. Adicionar grampos ornamentais ao longo do comprimento ou finalizar com uma presilha maior na base deixa o penteado ainda mais encantador.“Tranças decoradas com grampos brilhantes ou presilhas grandes são ideais para eventos ao ar livre e festas mais íntimas, que pedem um estilo mais romântico”,explica o profissional.