PET

5 benefícios dos passeios para os cachorros

Levar o cachorro para passear é uma atividade importante para a vida do animal e deve ser realizada regularmente. Mais do que simplesmente ir ao banheiro, as caminhadas externas também são uma oportunidade para o pet gastar energia, além de ajudar na prevenção de doenças físicas e mentais.

1. Exercício físico

2. Estimulação mental

Durante os passeios, os cachorros são expostos a novos cheiros, sons e visuais. Essas novidades ajudam a estimular o cérebro do animal e a evitar o tédio e comportamentos destrutivos em casa. Além disso, a atividade física e a exposição a ambientes externos ajudam a liberar hormônios do bem-estar. Isso reduz a ansiedade e o estresse, promovendo um comportamento mais calmo e relaxado.

3. Socialização

Os passeios permitem que os cachorros interajam com outros cães e pessoas, ajudando a desenvolver habilidades sociais e a reduzir o medo e a agressividade. “Os passeios para socialização com humanos e outros animais são essenciais para a saúde mental e ocupação do tempo ocioso; em média, três vezes ao dia com intervalo de 10 a 15 minutos”, explica a veterinária Rammana Silva.