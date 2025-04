variedades

5 inspirações de cabeceira para a cama

Veja como escolher o mobiliário perfeito, unindo estética, conforto e funcionalidade

A cabeceira é um elemento que transcende a mera função de proteção da parede e assume um papel crucial na decoração e no aconchego do quarto. “A cabeceira é um detalhe que faz toda a diferença. Além de complementar o design, ela pode influenciar na sensação de tranquilidade e até mesmo no isolamento térmico do ambiente”, explica a arquiteta Camila Palladino. >