6 dicas para manter a pele saudável no calor intenso

Alguns cuidados são fundamentais para manter a saúde e prevenir problemas dermatológicos

Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Nos últimos meses, muitos estados brasileiros têm enfrentado dias de calor extremo, com temperaturas acima da média em diversas regiões. Esse aumento intenso do calor não apenas representa um risco para a saúde geral, como também pode impactar diretamente a saúde da pele. >

1. Cuide da hidratação

Além disso, use hidratantes leves e específicos para seu tipo de pele . Peles secas precisam de hidratantes mais potentes, enquanto as oleosas se beneficiam de fórmulas mais leves, como séruns à base de ácido hialurônico. Invista também em águas termais ou faciais refrescantes, pois ajudam a manter a pele hidratada ao longo do dia e acalmam irritações. >