6 trabalhos importantes desempenhados por cachorros

1. Cães-guia para deficientes visuais

Esses cachorros ajudam pessoas com deficiência visual a se locomover com segurança , evitando obstáculos e guiando-as em suas atividades diárias. Dessa maneira, esses animais proporcionam mais independência às pessoas cegas ou com baixa visão, melhorando significativamente sua qualidade de vida. As raças mais comuns a executarem esse tipo de trabalho são labrador retriever, golden retriever e pastor alemão.