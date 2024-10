MUNDO PET

7 curiosidades sobre o sono dos cachorros

Veja fatos interessantes sobre esse momento de descanso e como ajudar o animal a dormir melhor

Portal Edicase

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 10:30

O sono de qualidade é essencial para os cachorros manterem a saúde física e mental Crédito: Imagem: Viktorya Telminova | Shutterstock

Assim como os humanos, os cachorros precisam de horas de sono para recarregar as energias e manter o bom funcionamento do corpo. Isso porque esse descanso é essencial para a saúde física e mental do animal , ajudando na recuperação muscular, no fortalecimento do sistema imunológico e até no processamento das experiências diárias. Abaixo, confira algumas curiosidades interessantes sobre o sono dos cães!

1. Cachorros também sonham

Os cães passam por uma fase do sono chamada REM ( Rapid Eye Movement ), que é quando os sonhos acontecem. Durante ela, você pode notar o animal mexendo as patas, movimentando os olhos ou até mesmo emitindo sons, como latidos e rosnados leves. Esses sinais indicam que ele está provavelmente revivendo momentos do seu dia, como brincadeiras ou caçadas imaginárias. Além disso, sonhar ajuda a consolidar a memória e processar experiências.

2. Tempo de sono varia conforme a idade

Filhotes e cães idosos costumam dormir muito mais do que cachorros adultos saudáveis. Enquanto um cão adulto dorme entre 12 e 14 horas por dia, filhotes podem dormir até 20 horas. Isso acontece porque o corpo dos pequenos está em fase de desenvolvimento, e o de animais mais velhos, em recuperação. Ou seja, esse descanso prolongado é essencial para garantir o crescimento saudável ou a manutenção da saúde na velhice.

3. Adaptam o sono ao ambiente

Diferentemente dos humanos, que geralmente têm um horário fixo de dormir, os cachorros se adaptam ao ambiente e ao estilo de vida dos seus tutores. Se você costuma dormir tarde ou acordar cedo, seu animal provavelmente ajustará seus hábitos de sono para estar ativo quando você está. Além disso, eles têm o hábito de tirar várias sonecas ao longo do dia, aproveitando momentos de tranquilidade.

Os cachorros preferem locais tranquilos e seguros para dormir Crédito: Imagem: Viktorya Telminova | Shutterstock

4. Local de descanso influencia a qualidade do sono

A escolha do lugar onde o cachorro dorme é importante para a qualidade do sono. Cães preferem locais tranquilos e seguros, longe de barulhos ou movimentos constantes. Por isso, oferecer uma cama confortável em um espaço reservado garante que o animal tenha um sono profundo e restaurador.

5. Eles têm um sono leve

Os cães estão sempre alertas, mesmo enquanto dormem. Por isso, grande parte do sono dos cachorros é leve, para poderem acordar rapidamente em caso de perigo ou qualquer alteração no ambiente. Esse comportamento instintivo vem dos seus ancestrais selvagens, que precisavam estar atentos a predadores. Isso explica por que seu cão pode acordar com o menor barulho ou movimento.

6. Alguns cães roncam enquanto dormem

É comum que alguns cachorros ronquem enquanto dormem, especialmente raças braquicefálicas, como buldogues e pugs, devido à anatomia do seu focinho curto. Isso ocorre quando há uma obstrução nas vias respiratórias. Apesar de ser algo normal, é importante ficar atento a roncos excessivos, pois podem indicar problemas respiratórios ou de saúde que precisam ser tratados por um veterinário.

7. Cães dormem mais em dias entediantes