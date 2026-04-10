Festival Pelourinho Cultural terá samba de roda gratuito com a banda Omo Obá neste sábado (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:51
O samba de roda vai tomar conta da Praça das Artes a partir das 17h deste sábado (11), em novo show da programação gratuita do Festival Pelourinho Cultural. A atração da vez será a banda baiana Omo Obá, que ganhou notoriedade com o hit ‘Chama O Bombeiro’, gravado em parceria com o Psirico, em 2024.
A noite traz um componente que promete torná-la ainda mais especial: na ocasião, também será celebrado o aniversário do Omo Obá, cuja origem remonta a terreiros de candomblé — daí, o nome, que em iorubá significa ‘Filho do Rei’, em homenagem ao orixá Xangô. Com vasto repertório, o grupo, liderado pelo vocalista Ítalo Pereira, tem como essência a valorização do samba característico da Bahia.
Assim como todas as ações do evento, a entrada está sujeita à lotação do espaço.
Oficina gratuita
Além da grade musical, o Festival terá neste sábado, às 9h30, a primeira de suas oficinas gratuitas, voltada à capoeira, com 70 vagas disponíveis, por ordem de chegada. As oficinas são fruto de uma parceria com o Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).
Sobre o Festival
O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.
O projeto tem como proposta fortalecer o Centro Histórico como espaço permanente de encontro entre artistas e público, ampliando o acesso à cultura e valorizando a produção musical local.
SERVIÇO
O quê: Festival Pelourinho Cultural
Quando: 11 de abril (sábado), às 17h
Onde: Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador
Quanto: gratuito
Com assessoria