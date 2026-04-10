CENTRO HISTÓRICO

Festival Pelourinho Cultural terá samba de roda gratuito com a banda Omo Obá neste sábado (11)

Projeto reúne diversos nomes da música baiana em shows distribuídos ao longo do ano

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:51

Além de uma vasta grade musical, o Festival Pelourinho Cultural passa a oferecer em abril uma série de oficinas gratuitas de capoeira, teatro e dança Crédito: Lucas Malkut/Divulgação

O samba de roda vai tomar conta da Praça das Artes a partir das 17h deste sábado (11), em novo show da programação gratuita do Festival Pelourinho Cultural. A atração da vez será a banda baiana Omo Obá, que ganhou notoriedade com o hit ‘Chama O Bombeiro’, gravado em parceria com o Psirico, em 2024.

A noite traz um componente que promete torná-la ainda mais especial: na ocasião, também será celebrado o aniversário do Omo Obá, cuja origem remonta a terreiros de candomblé — daí, o nome, que em iorubá significa ‘Filho do Rei’, em homenagem ao orixá Xangô. Com vasto repertório, o grupo, liderado pelo vocalista Ítalo Pereira, tem como essência a valorização do samba característico da Bahia.

Assim como todas as ações do evento, a entrada está sujeita à lotação do espaço.

Oficina gratuita

Além da grade musical, o Festival terá neste sábado, às 9h30, a primeira de suas oficinas gratuitas, voltada à capoeira, com 70 vagas disponíveis, por ordem de chegada. As oficinas são fruto de uma parceria com o Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Sobre o Festival

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O projeto tem como proposta fortalecer o Centro Histórico como espaço permanente de encontro entre artistas e público, ampliando o acesso à cultura e valorizando a produção musical local.

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural

Quando: 11 de abril (sábado), às 17h

Onde: Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador

Quanto: gratuito