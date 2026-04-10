Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Festival Pelourinho Cultural terá samba de roda gratuito com a banda Omo Obá neste sábado (11)

Projeto reúne diversos nomes da música baiana em shows distribuídos ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:51

Além de uma vasta grade musical, o Festival Pelourinho Cultural passa a oferecer em abril uma série de oficinas gratuitas de capoeira, teatro e dança
Além de uma vasta grade musical, o Festival Pelourinho Cultural passa a oferecer em abril uma série de oficinas gratuitas de capoeira, teatro e dança Crédito: Lucas Malkut/Divulgação

O samba de roda vai tomar conta da Praça das Artes a partir das 17h deste sábado (11), em novo show da programação gratuita do Festival Pelourinho Cultural. A atração da vez será a banda baiana Omo Obá, que ganhou notoriedade com o hit ‘Chama O Bombeiro’, gravado em parceria com o Psirico, em 2024.

A noite traz um componente que promete torná-la ainda mais especial: na ocasião, também será celebrado o aniversário do Omo Obá, cuja origem remonta a terreiros de candomblé — daí, o nome, que em iorubá significa ‘Filho do Rei’, em homenagem ao orixá Xangô. Com vasto repertório, o grupo, liderado pelo vocalista Ítalo Pereira, tem como essência a valorização do samba característico da Bahia.

Assim como todas as ações do evento, a entrada está sujeita à lotação do espaço.

Oficina gratuita

Além da grade musical, o Festival terá neste sábado, às 9h30, a primeira de suas oficinas gratuitas, voltada à capoeira, com 70 vagas disponíveis, por ordem de chegada. As oficinas são fruto de uma parceria com o Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Sobre o Festival

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

O projeto tem como proposta fortalecer o Centro Histórico como espaço permanente de encontro entre artistas e público, ampliando o acesso à cultura e valorizando a produção musical local.

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural

Quando: 11 de abril (sábado), às 17h

Onde: Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador

Quanto: gratuito

Com assessoria

Tags:

Música Cultura Centro Histórico

Mais recentes

Imagem - Luana Piovani diz que relação com filho de 14 anos era tóxica:  'Vivia com um algoz em casa'

Luana Piovani diz que relação com filho de 14 anos era tóxica:  'Vivia com um algoz em casa'
Imagem - Corrida por ingressos do BTS mobiliza o Brasil e expõe demanda gigante

Corrida por ingressos do BTS mobiliza o Brasil e expõe demanda gigante
Imagem - 'Michael': sessão especial do filme transforma estreia em celebração  do legado do Rei do Pop

'Michael': sessão especial do filme transforma estreia em celebração  do legado do Rei do Pop