VARIEDADES

'Michael': sessão especial do filme transforma estreia em celebração do legado do Rei do Pop

Evento no Shopping Bela Vista reúne música, performances e celebração coletiva do legado de Michael Jackson no dia 23 de abril

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:30

O evento propõe uma experiência imersiva e sensorial dedicada ao legado de Michael Jackson Crédito: DIVULGAÇÃO

Salvador recebe, no próximo dia 23 de abril, a partir das 18h (a exibição do filme começa às 20h), uma sessão especial do filme "Michael", em um formato que ultrapassa a exibição cinematográfica e se consolida como uma verdadeira celebração da trajetória de um dos maiores ícones da cultura pop mundial.

Realizado no Cineflix Cinemas do Shopping Bela Vista, o evento propõe uma experiência imersiva e sensorial dedicada ao legado de Michael Jackson, reunindo diferentes linguagens artísticas e afetivas em torno de sua obra.

Mais do que uma sessão de cinema, a proposta é transformar o encontro em um momento coletivo de memória, emoção e reverência. A programação contará com apresentações de DJs, sets inspirados na discografia do artista, performances de covers de Michael Jackson, além de depoimentos e intervenções que dialogam com a importância histórica, estética e cultural de sua carreira.

A iniciativa ganha ainda mais relevância ao se posicionar como um evento de celebração — um espaço de encontro entre fãs, admiradores e o público em geral — criando uma atmosfera diferenciada em relação às exibições convencionais do filme. Trata-se de uma experiência pensada para além da tela, onde o cinema se expande para o palco, para a música e para a memória coletiva.

A realização é do Escritório do Pensamento, em parceria com a produtora Cosnection, que atua na criação e execução de eventos culturais e artísticos.Ao propor esse formato ampliado, o evento reafirma o impacto duradouro de Michael Jackson como fenômeno global — não apenas como artista, mas como símbolo de inovação, performance e transformação cultural.

PROGRAMAÇÃO:

18h a 19h - Encontro de Covers e fãs - fotopoint com o Cartaz de Michael.

19h às 20h - Apresentação de Guga Cortizzo (O Michael Jackson da Bahia)

20h - Estreia do Filme “Michael”

22h30 às 23h30 - apresentação do DJ Stone tocando MJ.

SERVIÇO:

Sessão especial do filme "Michael"

Data: 23 de abril

Horário: início 18h (sessão às 20h)

Local: Cineflix Cinemas – Shopping Bela Vista

Mais informações e Ingressos: (71) 98159-5403