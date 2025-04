variedades

Veja como tornar a Páscoa dos animais divertida e segura

Brincadeiras e petiscos podem incluir os pets na comemoração em família

A Páscoa é um período repleto de afeto, partilhas em família e momentos lúdicos que encantam crianças e adultos. Entre celebrações religiosas e tradições, como a famosa caça aos ovos, os lares brasileiros se enchem de sabores e alegria. Com a crescente presença dos pets como membros da família, surge também o desejo de os envolver nessas ocasiões especiais. >

De acordo com a médica-veterinária Mayara Andrade, da GranPlus (BRF Pet), é totalmente possível adaptar a comemoração para incluir os animais de forma segura — desde que alguns cuidados sejam observados, principalmente em relação ao consumo de chocolate. >

“Em muitas casas, o chocolate é o grande protagonista das celebrações; ele é um alimento altamente tóxico tanto para os cães quanto para os gatos, causando intoxicações que vão desde as mais leves até casos mais severos, que podem evoluir, dependendo do grau de exposição, até para o óbito […]”, explica. >

Riscos do chocolate para os animais

“Mesmo pequenas quantidades podem causar sintomas como vômito, diarreia, tremores, aumento da frequência cardíaca e, em casos mais graves, sintomas neurológicos, podendo evoluir até para o óbito. Por isso, a principal recomendação é manter ovos de Páscoa — e qualquer outro doce à base de chocolate — fora do alcance dos animais”, explica Mayara Andrade. Quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate, maior é a concentração de teobromina no alimento. Além disso, a médica-veterinária alerta que também é importante orientar outras pessoas da família, principalmente idosos e crianças, que não se deve oferecer chocolate aos animais. “ Mas, se ainda assim, o pet ingerir chocolate, o primeiro passo é levá-lo ao atendimento veterinário para avaliação”, orienta. >