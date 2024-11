Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Algumas tonalidades ajudam a realçar o olhar e dão mais destaque à maquiagem

Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Logo, conhecer as tonalidades de sombras que mais combinam com essa parte do rosto pode ajudar a realçar o olhar e a construir uma make bonita. Por isso, o maquiador BrunnoValentino indica os tons mais recomendados conforme a cor dos olhos. Confira!