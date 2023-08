Veja fotos da mansão que os pais de Larissa Manoela botaram à venda por R$ 10 milhões

Crédito: Reprodução

Larissa Manoela descobriu recentemente que os pais, com quem rompeu, colocaram à venda uma das mansões que ela tinha no Rio de Janeiro. A unidade fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca e foi a residência da artista até o ano passado.



A casa de 1300 m², com quatro quartos, seis banheiros, piscina e churrasqueira está à venda num site de anúncios de imóveis por R$ 9.950.000. O condomínio custa R$ 2.165 mensais, e o IPTU R$ 54 mil.

Segundo o jornal Extra, a mansão tem ambientes como jardim de inverno, lavabo, lavanderia, adega, garagem no subsolo para oito carros, além de salão de jogos , sauna, canil e até campo de futebol gramado. No segundo andar há quatro amplas suítes, sendo uma master.

O imóvel estava no nome da empresa Trelissa, que Larissa e os pais possuíam percentuais iguais antes de romperem. Após desfazer a sociedade e deixar o imóvel, a casa passou a pertencer apenas a Silvana Taques e Gilberto Elias, o que fez com que a venda da casa seja legal. Só que Larissa não tinha conhecimento de tal decisão. Ela só descobriu sobre a venda após ser procurada por jornalistas.

Em nota, a assessoria jurídica de Larissa Manoela disse que a venda do imóvel "só reforça as decisões arbitrárias do pai da atriz".

"O novo episódio trazido a público da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela integra mais um capítulo do que temos afirmado, qual seja, eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultar a, até então, também proprietária que é filha do casal e foi a responsável, com seu trabalho, pela captação do recurso para aquisição dos mesmos. Não há nada de extraordinário neste sentido", diz o texto.

"Ressaltamos que fora enviado aos pais, através do advogado por eles constituído, uma minuta de alteração dos contratos das empresas com a saída dela e entrega imediata dos bens, mas estes ignoraram e não assinaram, o que obrigou a Larissa a ter que notificá-los a fim de que sua saída e entrega do patrimônio integrado a sociedade fosse compulsória, não tendo sido efetivada até a presente data. Mais uma vez, afirmamos que o compromisso da Larissa é com a paz e seus novos projetos!", finaliza o comunicado.