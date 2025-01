SHOWS

Veja o que não dá pra perder no Festival de Verão

Elegemos encontros que valem a ida ao Parque de Exposições

Doris Miranda

Publicado em 25 de janeiro de 2025 às 02:00

O melhor do FV 2025 Crédito: divulgação

O Festival de Verão é um mundo né? Como, aliás, são todos os grandes festivais ao redor do planeta. Com atrações que passeiam por estilos completamente diversos, dá pra se perder e se achar de uma hora pra outra. Por isso, é possível eleger os shows que não podemos deixar de assistir sem medo de ferir o sentimento de ninguém. >

Como o festival, cada lista é um mundo. Até porque público é que não vai faltar na frente de nenhum dos três palcos, da axé music à música eletrônico, do sertanejo ao pop, do samba ao rock, sem falar no pagodão, o festival reúne mais de 30 atrações no Parque de Exposições, nestes sábado e domingo. A abertura dos portões está marcada para as 15h em ambos os dias do evento, com o primeiro show começando às 16h20 no sábado e às 16h35 no domingo. >

Assistiu à performance de um artista querido, mas o outro só daqui a uma hora? Vale dar uma pausa para comer uma coisinha, relaxar um pouco na área de convivência. Este ano, são 18 restaurantes distribuídos em 40 pontos de alimentação, duas áreas de hidratação (e dois postos médicos) localizados estrategicamente no evento. Até delegacia tem dentro da arena para que ninguém fique desprotegido.>

Assim como no palco, a área de alimentação promete agradar a todos os gostos, com muita diversidade gastronômica. O variado cardápio inclui opções de massas artesanais, churrasco, frutos do mar, hambúrguer, crepes, comida japonesa, pizzas artesanais e delícias típicas, como acarajé e beiju, e até opções veganas e vegetarianas.>

No sábado (25):>

Pitty encontra Melly - Duas gatas lindas, duas vozes baianas, um show inédito, com uma liga de rock’n’roll com R&B. As cantoras Pitty e Melly abrem a programação do Palco Cais neste sábado, com início do show previsto para as 15h30. Pitty deve subir fervendo (porque em Salvador não tem show morno, não) no palco do Festival de Verão, pois, como anunciou dia desses, está pisando no freio depois de uma temporada intensa de trabalho nos últimos quatro anos. Revelação bacana da nova música baiana, Melly está lambendo o repertório do seu primeiro álbum, ‘Amaríssima’, que passeia pelo soul, R&B e pop.>

Natiruts se despede do público - O grupo de reggae carioca Natiruts se apresentou na primeira edição do Festival de Verão, em 1999, quando ainda se chamava Nativus. Agora, encerra os 30 anos de carreira no palco do mesmíssimo festival com um show que promete revisar toda essa trajetória. Depois do FV, o vocalista Alexandre Carlo sai em carreira solo.>

SPC faz samba com Alcione - Se alguém me perguntasse qual o show para colocar o selo de imperdível nessa edição do Festival de Verão, diria que é, sem dúvida nenhuma, o que o grupo mineiro Só Pra Contrariar faz com Alcione. A Marrom, diva, cheia de sucessos, tem em comum com o SPC o romantismo que embala o público. Ah, ambos têm o samba no pé, né?>

No domingo (26):>

Baianasystem agita com o Planet Hemp - Rap, hardcore, hip hop, ragga, axé, batidas afro e guitarra baiana. Encontro de afins, o show da BaianaSystem com Marcelo D2 e BNegão, ambos vocalistas do Planet Hemp, vai botar a energia da galera lá em cima. É roda que você quer? Se jogue, mas com cuidado, porque o repertório dessa galera não deixa ninguém parado. Aquecimento massa pra quem vai seguir a Baiana pelo carnaval e morre de saudade dos shows antológicos que o Planet já fez em Salvador.>

Ludmilla é gigante - Dona de um show super produzido, uma experiência de visual e de moda, Ludmilla está numa fase grandona da carreira. Com um repertório que vai do funk ao pagode, a carioca promete hits como ‘Rainha da Favela', 'Saudade da gente' e 'Maliciosa’ que embalam a turnê ‘numanice.’>

Só amor pra Saulo e Luiz Caldas - Não é a primeira vez que essa dupla se reúne pra fazer um show conjunto. Luiz é o pai da axé music e Saulo tem o maior amor pelo gênero musical. Juntos, devem rever um repertório que estimula a memória afetiva do público e, claro, homenagear os 40 anos do movimento que se criou a partir do lançamento do álbum ‘Magia’, de Luiz Caldas.>