Veja o que rolou no Baile Funk de Bridgerton no Rio de Janeiro

Evento foi realizado na noite da última segunda-feira (20), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e teve a presença dos atores Luke Newton e Nicola Coughlan

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de maio de 2024 às 07:00

Veja o que rolou no Baile Funk de Bridgerton no Rio de Janeiro Crédito: NETFLIX/Nat Odenbrei

Quando se trata de Bridgerton, nada mais apropriado para iniciar uma temporada marcante que um baile daqueles. E não poderia ser diferente fora das telas. Na útilma segunda-feira (20), o charme dos bailes londrinos ganhou um toque especial no Rio de Janeiro. O Theatro Municipal foi invadido pela mistura do clássico com o batidão, em penas, flores e muito brilho no Baile Funk Ball Bridgerton.

O evento faz parte da promoção da terceira temporada da série, que teve sua estreia na última quinta-feira (16), e contou com a presença dos atores protagonistas Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e Luke Newton (Colin Bridgerton). O Correio 24h acompanhou de perto a celebração e todas as ladies e lordes presentes.

A recepção começou por volta das 17h na área externa lateral do teatro. Na entrada, um grande arco de flores em tons de roxo, branco e azul - cores marcantes da abertura da série - dava as boas-vindas aos convidados. A área, igualmente florida, era palco da mistura entre funk e clássico, apresentando releituras das letras cariocas e paulistas ao som de violino e violoncelo. Posteriormente, a fusão dos dois ritmos com os DJs já dava o tom da festa que viria a seguir. Havia ainda a famosa carruagem de Penélope, que se fundia a um paredão cenográfico no estilo anos 2000 e tenda da Risqué com penas e calotas para enfeitar ainda mais os convidados.

Ao redor do edifício, fãs da série e curiosos se reuniam e gritavam pelos atores Luke e Nicola. Uma delas era a estudante de publicidade Lara, de 18 anos, que passava pela rua quando foi atraída pela movimentação: “Vim perguntar o que era e quando me falaram que era um evento de Bridgerton eu decidi ver mais de perto, vai que eles aparecem aí. Já assisti à nova temporada, eu amei e estou ansiosa porque está bom demais para ser verdade”.

Amantes da Whistledown

Mas os admiradores da série não estavam só observando de longe. No evento, dezenas de fãs de diferentes estados foram convidados para prestigiar o grande baile de perto. Jessica Silva, de 28 anos, veio diretamente do Piauí para curtir a noite tão especial e, quem sabe, ver seus ídolos de perto. “O convite foi feito pela Netflix no meu Twitter, recebi a mensagem e, a princípio, eu não acreditei, foi muito surreal. Mas fomos nos comunicando e agora eu estou aqui. Tenho fã clube no Instagram, sou bem ativa no Twitter nos posts sobre a série e para mim o sonho de hoje é ter mais contato com o Luke e a Nicola”.

A criatividade não faltou entre os fãs. Dedicadas no figurino, as jovens portavam luvas, longos vestidos floridos, leques, rendas, corsets e até mesmo os cartões de dança da série em seus pulsos. Alana Cristina teve a chance de ter sua própria modista em casa: “Quando recebi o convite, na hora eu pensei: ‘O que eu vou usar? É Bridgerton, mas tem que ter um toque a mais’ e aí eu pedi para minha mãe, que é uma costureira de mão cheia, para fazer esse look lindo”, disse orgulhosa ao mostrar o corset preto com ornamentos brancos, fitas de cetim e calça de alfaiataria preta. No salão, elas dançavam e cantavam animadas, partilhando o amor comum pelo seriado. Um grupo chegou a levar para a festa uma imagem em tamanho real do ator Luke Newton, com a qual tiravam fotos e dançavam.

Fãs de Bridgerton posam com os atores Luke Newton e Nicola Coughlan Crédito: Albert Andrade

Influencers, tiktokers, escritores, cantores e atores também marcaram presença no evento, entre eles Klebber Toledo, Camila Queiroz, Tati Quebra Barraco, Carla Diaz, Gabi de Pretas, Camila Pudim, Carol Moreira e Tássio Santos. A escritora e influencer Bruna Vieira partilhou um pouco do laço pessoal com o seriado: “Eu tive a experiência de visitar o set há dois anos e guardei esse segredo por muito tempo. E o tamanho da produção é insana. E eu lembro que na época eu postei um storie e os fãs do mundo inteiro se uniram para encontrar o que eu queria dizer com aquele conteúdo. Eu acho que pouquíssimas séries atuais conseguem esse efeito de todo mundo assistir ao mesmo episódio, ao mesmo tempo. Então é muito especial estar aqui hoje”.

Bruna Vieira no Bridgerton Baile Funk Ball Crédito: NATALIA ODENBREIT

Baile Real

Às 19h, as portas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro se abriram e o que parecia já ser um ótimo baile só tendeu a melhorar. Foi dado o anúncio oficial de boas-vindas ao Baile Funk Ball Bridgerton e, à medida que os convidados adentraram o ornamentado e tradicional prédio, depararam-se com casais caracterizados como na série, que dançavam valsa em versão funk dos temas de Bridgerton. Havia ainda cenários temáticos como paredão de funk e trono da rainha, com direito a coroa, leque e óculos Juliette.

Na série, nenhum baile está 100% completo sem a presença da Rainha Charlotte e, quem agraciou a noite com o papel, foi uma das rainhas do funk carioca: MC Carol, devidamente trajada com vestido opulente e coroa dourada. “Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse posto de rainha. Mas essa coroa não é só minha, eu estou representando todas as rainhas do baile funk do Rio de Janeiro. E agora chegou a hora de deixar a pompa e a etiqueta de lado e balançar o espartilho”, brincou MC Carol.

Também coube a ela anunciar as figuras mais esperadas da noite: o casal Polin. Os atores Luke Newton e Nicola Coughlan marcaram presença no evento, curtiram o show de MC Carol e saudaram os fãs da série. “Obrigado a todos, nós somos muito gratos a todos vocês. E estamos ansiosos para ver vocês dançarem essa noite”, afirmou Luke. Nicola complementou: “Vocês são incríveis. Eu não acredito que estou aqui. Muito obrigada e esperamos que vocês acompanhem a parte dois”. A noite encerrou com um setlist repleto de hits do funk dos anos 2000 a 2020, levando todos mais uma vez à pista de dança.