'Vem comigo': baiano Kaos MC se une à chinesa Qymira em nova faixa de R&B

Música ganhou clipe sexy gravado na Bahia Marina

Publicado em 25 de abril de 2024 às 16:42

Qymira e Kaos Crédito: Divulgação

A multiartista chinesa Qymira segue realizando colaborações musicais com artistas baianos. Depois de feats com Duendy Primeiro, ela lança agora a faixa 'Vem comigo' ao lado do rapper baiano Kaos MC. O single chega em todas as plataformas de música nesta quinta (25), e também passa a tocar nas rádios da Bahia. A canção é um R&B e leva as batidas envolventes do experiente produtor germânico Peter Doc B.

Artista reconhecido na cena rap, Kaos MC se aventura em versos apaixonados e no início da faixa já avisa que o som é dedicado aos românticos. Já Qymira fica responsável por imprimir paixão e personalidade aos refrões da música, cantados por ela em um português com sotaque cantonês.

Os versos da música narram a história de um homem que cometeu erros na relação afetiva, mas está disposto a se redimir e a lutar para manter a paixão. “Contigo sei que vacilei. Meu amor, te peço perdão, muita coisa na vida passamos, mas você é a dona do meu coração”, diz a letra. O single ganhou um clipe sexy gravado na Bahia Marina [link].

Cria de Itinga e apelidado de 'Hip Hop Robin Hood', Kaos iniciou a carreira há vinte anos e integra o coletivo Família LF - Lokos da Favela, atuante nos movimentos culturais das periferias. Nascida em Hong Kong e educada no Reino Unido, Qymira formou-se primeira violinista da UK National String Academy (Academia Nacional de Cordas do Reino Unido).

O resultado dessa fusão de talentos e culturas é uma experiência auditiva única e curiosa. Kaos MC cresceu na efervescência cultural das favelas da Bahia, enquanto Qymira tem uma trajetória que atravessa continentes. A junção entre os dois artistas representa a força e a riqueza multicultural que permeia a música.

Dupla se apresenta na Feijoada Bye Bye Verão e na Páscoa das Crianças

Ainda neste mês de abril, Kaos e Qymira se apresentam juntos em dois eventos na capital baiana. No dia 27, sábado, a dupla estará na tradicional Feijoada Bye Bye Verão, que vai acontecer no espaço Hidden, em frente ao Fera Palace Hotel, das 13h às 19h. Os ingressos do evento são all inclusive e custam R$ 195, dando direito à feijoada, água, cerveja, vodka e refrigerante. Este ano, parte do valor dos ingressos será revertido para custear projetos da TV Pelourinho, que promove capacitação e iniciação de trabalho com jovens de Salvador.

Já no dia 28 de abril, a partir das 15h, o rapper e a multiartista chinesa marcam presença no evento comunitário Páscoa das Crianças, que acontecerá no LeBar, na Praça do Parque Santa Rita, em Itinga. No local, serão distribuídos ovos de chocolate, brinquedos, doces e salgados, além do evento contar com um Pula-Pula à disposição dos pequenos. DJ Doc B também está entre as atrações musicais da celebração.

“Hip Hop Robin Hood”

Jailson N. Rodrigues, também conhecido como Kaos Mc, iniciou sua carreira artística em 2005 com o grupo Vid'ativa, formado por cinco integrantes moradores da comunidade de Itinga, em Lauro de Freitas, na Bahia.

O grupo se separou em meados de 2007, mas Kaos MC deu continuidade à carreira solo, iniciando parceria com a Doc B Productions, em 2015, lançando seu álbum intitulado 'O Final Conheço Bem'. Os dois iniciaram um coletivo de rap chamado “Família LF - Lokos da Favela”, atuante através do movimento hip hop nas periferias.