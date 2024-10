APÓS TUMOR

Vera Viel relata experiência: ‘Eu estive nos braços de Deus’

Esposa de Rodrigo Faro tem compartilhado depoimentos nas redes sociais

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 11:10

Vera Viel, de 49 anos, relatou em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (22), uma experiência durante a operação de retirada de tumor raro e maligno da coxa, o sarcoma sinovial. Desde a cirurgia, a esposa de Rodrigo Faro tem compartilhado relatos de sua experiência, incluindo o “sobrenatural de Deus”.

“Foi exatamente assim que eu estive nos braços de Deus. Ele me pediu para que eu descansasse enquanto os médicos me operavam. Ele é tão lindo, Ele manda em tudo e lá não existe dor. Ele disse que a minha vida teria um novo sentido, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele aqui, que eu tinha muito o que viver ainda com as meninas e que Ele me daria vida, muita vida… Disse que a maior riqueza dele é a Família”, iniciou o relato.

“Ele tem que ser louvado, Ele é tão adorável , Ele pediu para que eu não chorasse. Eu vou contar o que vivi sempre, pois eu vivi o Sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença tão rara Sarcoma Sinovial e Deus me permitiu descobrir logo no início, isso foi fundamental e a minha fé me curou. Eu clamei por Ele naquele momento. Seguirei firme e forte com o meu tratamento”, finalizou.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a esposa de Faro contou como foi receber o diagnóstico e passar pela cirurgia. “Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim acho que no começo do ano e ele foi crescendo lentamente. Só descobri porque comecei a fazer as aulas e, com o impacto do muay thai, que você chuta muito, com os chutes, ele acabou estourando, virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo, que eu conseguia apalpar. E o Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância”, contou ela.