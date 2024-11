SUSTO

Vídeo: Globocop treme ao vivo com repórter dentro e faz pouso de emergência

Apresentadora ficou assustada no estúdio: "Tomara que fique tudo bem"

O repórter Lucas Franco tomou um susto ao vivo nesta quarta-feira (13), quando fazia uma reportagem direto do Globocop, o helicóptero da Globo.

O jornalista, que faz parte da Globo Minas, conversava ao vivo no MG1 com a apresentadora Aline Aguiar quando o helicóptero balançou e um forte barulho foi ouvido. No estúdio, todos ficaram assutados. Para os telespectadores, a imagem tremeu bastante, também deixando o público apreensivo.