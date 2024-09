NEW BABY

Virginia Fonseca recebe alta após dar à luz ao terceiro filho com Zé Felipe

Após revelar que contraiu uma virose e estava sendo medicada, Virginia Fonseca recebeu alta na tarde desta quarta-feira (11). No início desta semana, a influenciadora deu à luz a José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. O casal já é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses.

O mais novo integrante da família nasceu no último domingo (8), em Goiânia, e roubou a cena nesta quarta (11) ao sair do hospital roupinha vermelha, uma pulseira de ouro com seu nome gravado e um broche de ouro com suas iniciais. “Muito príncipe saindo da maternidade”, babou Virginia.