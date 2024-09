É HOJE

Vitor Andrade e Saulo Dourado lançam neste sábado (14) livros pela coleção Cartas Bahianas

Evento acontece no Rio Vermelho

Acontece neste sábado (14) o lançamento de dois novos livros da coleção Cartas Bahianas , da editora P55. O evento acontece a partir das 15h, na Cervejaria ArtMalte, no Rio Vermelho.

Um dos livros que vai ser lançado é "Todo dia o silêncio do mundo repousa em mim", de Vitor Andrade. "Lembro da primeira poesia que escrevi, eu era muito criança. Em algum nível nasceu comigo. Escrever um livro é um caminho natural, mas também era um sonho", diz Vitor sobre a obra. "É um livro muito sobre paixões e estar aberto a viver essas emoções que o encontro com as pessoas desperta".