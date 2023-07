Vitória Strada e Marcella Rica anunciam o fim do noivado

Marcella Rica e Vitória Strada anunciam fim do relacionamento. Crédito: Redes sociais

Luto no mundo LGBTQIA+. As atrizes Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram, nesta quarta-feira (5), o fim do noivado. As duas estavam juntas desde março de 2019.



Nas redes sociais, Vitória, que tem 26 anos, compartilhou um texto explicando que o relacionamento acabou, mas a amizade vai continuar, frisando que o público ainda vai ver as duas juntas em várias ocasiões.

por Vitória Strada e Marcella Rica "É por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos, em comum acordo, continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e, por isso, terminamos. (...) Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade"

A atriz estava há morando há dois meses nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil em junho depois de estudar em Los Angeles. Na web, as duas não demonstraram que estavam em crise, permanecendo com as fotos no Instagram.

No entanto, na publicação avisando aos fãs sobre o fim do noivado, diversos internautas comentaram que desconfiavam que Vitória e Marcella estavam afastadas, já que as duas não publicavam mais nada uma com a outra.