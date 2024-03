ASSISTA

'Vivo Arte': Luca Bori, do Vivendo do Ócio, lança novo videoclipe

Obra faz parte do trabalho paralelo do artista, o 'Jardim Soma'

Publicado em 28 de março de 2024 às 17:12

Jardim Soma Crédito: Catherine Nikole / Divulgação

Com poesia, ritmo e emoção, Jardim Soma lançou o videoclipe de “Vivo Arte”, destacando a conexão entre música e artes visuais, uma constante em toda a discografia de Luca Bori, multi-instrumentista que lidera o projeto, popularmente conhecido pelo seu trabalho como baixista e vocalista da banda Vivendo do Ócio.

Sob a visão dos diretores Thaís DeMelo e Pedro Carballal, o videoclipe de “Vivo Arte” desdobrou-se em dois cenários. Em Barcelona, Espanha, usaram o casarão centenário no Bairro El Gótic e as águas da Praia de La Barceloneta. Enquanto isso, no Brasil, a praia da Gamboa, em Salvador, além da casa de Luca Bori.

O videoclipe "Vivo Arte" retrata a história de um casal cujo amor é sustentado pela arte. Através da dança e de expressões artísticas, eles exploram a saudade e a conexão entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, simbolizados pelo mar.

Assista:

Para Luca Bori, a música é mais do que uma simples composição de notas; é a síntese de uma vida dedicada à arte. Com mais de 20 anos de trajetória musical, incluindo participações em inúmeras bandas, shows e gravações, cada experiência moldou as texturas, melodias e sonoridades que ele apresenta hoje.

"A arte é um universo de possibilidades infinitas, mas com a Jardim Soma, busco sempre explorar novos territórios mantendo um vínculo com minhas raízes. Olhar para o passado é essencial para compreender esses novos caminhos”, reflete.

Tanto a trajetória de Luca quanto o videoclipe "Vivo Arte" convergem para uma mesma ideia: a arte como uma expressão profunda e em constante transformação da alma humana. Essa perspectiva é aliada a um romance onde o amor e a paixão representam a própria essência da arte. Para a diretora Thaís DeMelo, a mensagem contida na garrafa no videoclipe,

"Juntos somos arte", simboliza a união entre os protagonistas, destacando como a colaboração pode criar algo belo e significativo. "Essa união pode transcender as barreiras do tempo e do espaço, tornando-se uma manifestação genuína da expressão artística", frisou.