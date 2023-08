Wes Anderson volta com elenco estelar em Asteroid City

Além de sempre trabalhar com um elenco estelar, Wes Anderson tem outras marcas muito próprias, como o figurino, os enquadramentos e a edição marcantes, além de sempre carregar no tom das cores. E tudo isso está em Asteroid, como já percebemos no trailer.

Ah, e tem também sempre uma história incomum em seus filmes. Apresentar uma sinopse inteligível de suas produções é uma tarefa difícil, mas vamos tentar: o enredo se passa na década de 1950, numa cidade do deserto americano, onde uma peça de teatro é encenada por mais de 700 dias. E o que o espectador do filme vê é a trama da peça encenada como cinema.

Até aí, está compreensível. Mas logo começam as esquisitices do cineasta, que sempre dá um tom absurdo e surreal a seus longas: a cidade comemora todo ano a queda de um meteoro que chegou ali há três mil anos e de repente surgem uns alienígenas na região. Mas será que esses alienígenas fazem parte da peça ou são de verdade?

Como sempre, Wes Anderson brinca com a mente do espectador e apela para confundi-lo, o que, certamente, é proposital. Mas, tudo indica, a trama, novamente é o que menos importa no caso dele. Tudo é um pretexto para os maneirismos do diretor, que já viraram meme na internet. E, parece, ele não tem gostado da brincadeira, como demonstrou num comentário recente.