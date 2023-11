Whindersson Nunes manda indireta para mulheres que não sabem conversar

Solteiro há mais de um ano, o humorista Whindersson Nunes não assume nenhum relacionamento desde o fim do noivado com Maria Lina, ainda em 2021. Desde então, o comediante sai com algumas mulheres, mas sem pretensão de algo sério.



Mesmo conversando com as jovens, ele mostrado que algumas não estão dispostas a manter o papo em dia, só mandar fotos sem roupa, e a situação foi exposta pelo próprio Whind no X, antigo Twitter.



"Tenho horror a quem não sabe conversar e já manda nude. Mulher, eu tô jantando, Ave Maria!, não... Bote este periquito para lá", escreveu o cearense.