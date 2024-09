VAI TER QUE PAGAR

Will Smith derruba celular de Luciano Huck e diz que vai comprar um novo

Ator jantou com personalidades brasileiras, foi a uma churrascaria no Leblon e trocou presentes com fãs

Estadão

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 17:04

Will Smith derruba celular de Luciano Huck ao recriar foto e diz que vai comprar um novo Crédito: Reprodução

Will Smith veio ao Brasil para fazer um curto show no Rock in Rio, mas o que ficou marcado foram seus "rolês": o ator jantou com personalidades brasileiras, foi a uma churrascaria no Leblon e trocou presentes com fãs.

Ele também derrubou o celular de Luciano Huck no chão, quando foi registrar o encontro com o apresentador do Domingão.

Smith e Huck recriaram uma foto tirada há dez anos. Em post conjunto com o ator no Instagram, publicado antes do show, o apresentador escreveu: "Bem vindo novamente ao Brasil, Will, e quebre tudo hoje no Rock in Rio".

Will Smith derruba celular de Luciano Huck ao recriar foto e diz que vai comprar um novo Crédito: Reprodução