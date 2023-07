Xuxa recorda que procurou inseminação artificial durante namoro com Luciano Szafir

O documentário da apresentadora Xuxa Meneghel continua dando o que falar. Depois dos dois primeiros episódios, que já estão disponíveis no Globoplay, o terceiro mostrou sobre a história da loira com o ex-companheiro, o modelo Luciano Szafir. O pai da Sasha não queria ter filhos antes do casamento. No entanto, a rainha dos baixinhos só queria ser mãe, sem ter de subir ao altar. Então, com esse impasse, Xuxa decidiu procurar uma clínica especializada em inseminação artificial.

“Eu ia fazer a inseminação mesmo namorando ele de vez em quando. Na minha cabeça, não queria usá-lo. Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele, porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu. Como as pessoas não sabem, dizem: ‘Ah, ela usou ele’. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado a tirar a camisinha”, finalizou.